مشاركة مجلة الوعي في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي – تموز 2016

الذي عقد في الفترة الواقعة من 25 إلى 31 تموز/يوليو لعام 2016،

وكانت مشاركتها ببوتقة من الكتب الإسلامية المستنيرة المتميزة أبرزها كتب أمراء حزب التحرير.

شوال 1437هـ – تموز/يوليو 2016م

خبر صحفي

مشاركة مجلة الوعي في معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي 2016

شاركت مجلة الوعي في معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي في مركز المعارض في اسطنبول، واتسمت أيام المشاركة التي امتدت من 25 إلى 7/31 بالتفاعل الملحوظ من زوار المعرض والمشاركين فيه.

لقد تميز جناح المجلة بعرض أكثر من 25 كتاباً من منشورات حزب التحرير، أبرزها كتب العلماء الأجلاء أمراء حزب التحرير، وكذلك أكثر من 20 عدداً من مجلة الوعي، أبرزها العدد المميز 354- 355، وكانت هذه الكتب والمجلات روضة زاهرة من رياض المواضيع المهمة في التفسير والأصول والفقه والفكر والسياسة، وهي المواضيع التي تهم كل مسلم وعلى وجه الخصوص رواد الفكر وطلبة العلم والجامعات.

تصدرت مجلة الوعي العدد المميز 354- 355 قائمة المبيعات خلال فترة المعرض لكونها تناقش القضايا الساخنة في الشام واليمن وليبيا ومصر، وتحتوي على موضوعات قيمة في الخلافة وطلب النصرة وغيرها… كما كان لعرض الفيلم الذي يقلّب صفحات المجلة دوراً مهماً في جذب الأنظار إليها.

وكان لكتاب “التيسير في أصول التفسير” للعالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير حفظه الله الكثير من الاهتمام من رواد المعرض.

لا شك بأن لتوفّر الكتب مجاناً على الإنترنت مع نشرها ورعايتها من قبل حملة الدعوة الأثر على انخفاض نسبة المبيعات عموماً ولكن كانت الفرحة تملأ قلوبنا لدى سماع قول الزائر “بأنني أقتني هذا الكتاب منذ عشرات السنين”.

لقد أفادت مشاركتنا في معرض الكتاب في زمن قياسي وفي ظروف وتطورات بالغة الحساسية تشهدها تركيا اليوم، أفادت بأن العمل مع الأمة متيسر وهيّن وتزول كل الصعاب أمام العزائم الصادقة، ولا بدّ لحملة الدعوة من تحطيم القيد النفسي حتى ينطلقوا إلى آفاق واسعة في العمل مع الأمة، فالأمة بانتظارهم!.

كما أفادت مشاركتنا في المعرض إلى ضرورة خدمة الكتاب فنياً وإظهاره في أبهى حلل الطباعة، مع إدراكنا أن هذا الأمر تحكمه ظروف المناطق إلا أننا نرغب في إيلاء هذا الأمر فائق العناية ليكون الكتاب أرقى محتوى في أبهى حلة.

والله نسأل أن يبارك بجهود الإخوة القائمين على مجلة الوعي لنقلها إلى مكان الريادة في العالم، ونسأله تعالى أن يجزي الإخوة المشاركين خير الجزاء، وكل الشكر والتقدير لمن ساهم ودعم هذه المشاركة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير.

مندوب المكتب الإعلامي المركزي

لحزب التحرير في ولاية تركيا